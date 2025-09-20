Гуляш по рецепту 1954 года — классика кулинарии: мясо получается супермягким

Гуляш по рецепту 1954 года — классика кулинарии: мясо получается супермягким! Густой, ароматный, с нежнейшей говядиной и насыщенным томатным соусом. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое подают с картофельным пюре, макаронами или гречкой.

Ингредиенты

Говядина (лопатка, грудинка) — 700 г

Лук репчатый — 1 шт. (крупный)

Мука пшеничная — 1,5 ст. л.

Томатная паста — 3 ст. л.

Вода или бульон — 800 мл

Масло сливочное — 20 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Мясо нарежьте кубиками 3×3 см. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук, пассеруйте до мягкости. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, обжаривайте еще 2-3 минуты. Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте лавровый лист, соль и перец. Тушите под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне до мягкости мяса. Подавайте горячим, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

