Гуляш по рецепту 1954 года — классика кулинарии: мясо получается супермягким! Густой, ароматный, с нежнейшей говядиной и насыщенным томатным соусом. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое подают с картофельным пюре, макаронами или гречкой.
Ингредиенты
- Говядина (лопатка, грудинка) — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
- Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Вода или бульон — 800 мл
- Масло сливочное — 20 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Мясо нарежьте кубиками 3×3 см. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук, пассеруйте до мягкости. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, обжаривайте еще 2-3 минуты.
- Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте лавровый лист, соль и перец. Тушите под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне до мягкости мяса. Подавайте горячим, посыпав зеленью. Приятного аппетита!
