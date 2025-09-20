«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 11:30

Гуляш по рецепту 1954 года — классика кулинарии: мясо получается супермягким

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гуляш по рецепту 1954 года — классика кулинарии: мясо получается супермягким! Густой, ароматный, с нежнейшей говядиной и насыщенным томатным соусом. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое подают с картофельным пюре, макаронами или гречкой.

Ингредиенты

  • Говядина (лопатка, грудинка) — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
  • Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Вода или бульон — 800 мл
  • Масло сливочное — 20 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 1-2 шт.
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Мясо нарежьте кубиками 3×3 см. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук, пассеруйте до мягкости. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 2 минуты. Добавьте томатную пасту, обжаривайте еще 2-3 минуты.
  2. Влейте горячую воду или бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте лавровый лист, соль и перец. Тушите под крышкой 1,5-2 часа на медленном огне до мягкости мяса. Подавайте горячим, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.

мясо
говядина
рецепты
гуляш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.