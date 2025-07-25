Стилист рассказала, что вошло в моду летом Стилист Герман: летом 2025 года на пике моды рыбацкий стиль

Этим летом в моде рыбацкий стиль, заявила стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1». По ее словам, можно смело надевать, например, чепчики, которые были в тренде еще осенью, или розовые сапоги в желтый цветочек.

Сейчас на пике моды рыбацкий стиль и базовые природные оттенки: шоколадный, горчичный, темно-синий или хроматический серый, молочный, черный. <…> Можно повесить тренч на руку, — сказала она.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что рыбакор-стиль стал ответом на однообразие городской моды. По его словам, популярность среди россиян обусловлена желанием к экспериментам и самовыражению. Стилист отметил, что людям за последние десять лет надоела спортивная одежда.

До этого Лисовец заявил, что отечественный рынок одежды сократился после ухода многих известных брендов, выпускающих в том числе люксовые вещи. В связи с отсутствием разнообразия россияне стали одеваться одинаково.