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21 июля 2025 в 10:20

Лисовец раскрыл, почему в моду вошел рыбакор-стиль

Стилист Лисовец заявил, что рыбакор-стиль стал ответом на однообразие моды

Владислав Лисовец Владислав Лисовец Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рыбакор-стиль стал ответом на однообразие городской моды, заявил LIFE.ru стилист Владислав Лисовец. Его популярность среди россиян обусловлена желанием к экспериментам и самовыражению. Эксперт отметил, что людям за последние десять лет надоела спортивная одежда.

Тренд на рыбакор прослеживается уже давно. Сейчас просто это стало отдельным направлением, отдельным стилем. Последние десять лет мода постоянно забавляет то ужасной грубой обувью, то какими-то застиранными вещами в дырках. Мы хотим быть свободными, мы хотим быть другими, — высказался Лисовец.

Он подчеркнул, что рыбакор-элементы помогают создать расслабленный образ, приближенный к кантри. Эксперт добавил, что, придерживаясь этого стиля, важно не забывать об интересных деталях — прическе, макияже или аксессуарах.

Стилист ранее заявил, что отечественный рынок одежды сократился после ухода многих известных брендов, выпускающих в том числе люксовые вещи. В связи с отсутствием разнообразия россияне стали одеваться одинаково.

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