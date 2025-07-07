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07 июля 2025 в 11:38

В Ростехе раскрыли, продадут ли акции Астраханского порта иранцам

Ростех: вопрос продажи 25% акций Астраханского порта не рассматривается

Погрузка древесины на территории морского торгового порта Погрузка древесины на территории морского торгового порта Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

В Ростехе заявили NEWS.ru, что не рассматривают вопрос продажи акций Астраханского порта. Так в госкорпорации прокомментировали информацию о том, что иранская компания планирует приобрести их долю и консолидировать 100% акций логистического узла. В компании добавили, что будут и дальше развивать транспортный хаб.

Госкорпорация «Ростех» не рассматривает вопрос продажи акций Астраханского порта и сохраняет планы развития этого транспортного хаба как важного для страны логистического узла по маршруту Север — Юг, — прокомментировали в Ростехе.

Ранее стало известно, что Nasim Bahr Kish, уже контролирующая мажоритарный пакет акций Астраханского порта, сделала предложение остальным акционерам выкупить их доли. Крупнейшим миноритарным акционером порта к концу 2024 года является Ростех, получивший 25,5% акций от государства по указу президента. Также среди акционеров присутствуют структуры, связанные с Ираном, и офшорные компании.

Цель сделки — снять миноритарные барьеры и обеспечить возможность принудительного выкупа при достижении порога в 95% акций. Иранская компания предложила цену в 37,8 тысячи рублей за каждую бумагу. Офертное предложение подтверждается банковской гарантией на сумму 437,5 млн рублей, предоставленной иранским Мир Бизнес Банком.

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