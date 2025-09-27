Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 05:50

Два аэропорта в России перестали обслуживать рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Астрахани и Волгограде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Международные аэропорты Астрахани (Нариманово) и Волгограда временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, соответствующее решение было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были введены 27 сентября около 05:30 по московскому времени.

Аэропорт Казань: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в заявлении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в аэропорту Самары произошел бунт, около 300 пассажиров не могли улететь в Анталью на протяжении 15 часов. Борт авиакомпании Azur Air должен был отправиться в Турцию в 04:05. Сначала вылет задержали на два часа, затем людей посадили в самолет, уточняют авторы. В салоне пассажиры провели полчаса, а потом их отправили обратно в аэропорт из-за закрытого неба.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал изображение поврежденного при столкновении хвостового оперения самолета Sukhoi Superjet 100. На рейсе FV6097 до Санкт-Петербурга заменили воздушное судно.

