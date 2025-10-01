Губерниев назвал три вещи, которые изменил бы на посту главы лыжных гонок

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что на посту главы Федерации лыжных гонок России он бы развивал спорт и добивался допуска спортсменов, а также изменил бы девиз. Ранее он собирался баллотироваться на этот пост.

Во-первых, я бы всячески способствовал допуску российских спортсменов, работал бы больше на международной арене. Может, на Аляску бы поехал, может, еще куда-нибудь, подключал бы самые разные силы, — пояснил комментатор.

Также он отметил необходимость развивать спорт в стране. По словам комментатора, руководителям неважно, какие у нас лыжи, палки, инвентарь, мази и сколько физкультурников идет работать в лыжный спорт.

Ну а третье, конечно, прекрасный девиз. Губерниев, Россия, лыжи. Представляете, ну это же радость и счастье, — заявил Губерниев.

