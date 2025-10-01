Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:45

Губерниев назвал три вещи, которые изменил бы на посту главы лыжных гонок

Губерниев заявил, что на посту главы лыжных гонок он бы развивал спорт в России

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что на посту главы Федерации лыжных гонок России он бы развивал спорт и добивался допуска спортсменов, а также изменил бы девиз. Ранее он собирался баллотироваться на этот пост.

Во-первых, я бы всячески способствовал допуску российских спортсменов, работал бы больше на международной арене. Может, на Аляску бы поехал, может, еще куда-нибудь, подключал бы самые разные силы, — пояснил комментатор.

Также он отметил необходимость развивать спорт в стране. По словам комментатора, руководителям неважно, какие у нас лыжи, палки, инвентарь, мази и сколько физкультурников идет работать в лыжный спорт.

Ну а третье, конечно, прекрасный девиз. Губерниев, Россия, лыжи. Представляете, ну это же радость и счастье, — заявил Губерниев.

Ранее он пожелал хоккеисту Кириллу Капризову иметь много детей и жениться на хорошей девушке. Губерниев добавил, что спортсмен очень добр и отзывчив. По словам комментатора, он даже завидует спортсмену белой завистью. Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги.

Дмитрий Губерниев
лыжные гонки
Федерация
спорт
