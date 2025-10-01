Эскортница обманула топ-менеджера на 50 млн рублей: на чем она попалась?

Эскортница развела топ-менеджера крупной московской компании на 50 млн рублей, изображая обиженную и несчастную девушку. Как ей удалось обмануть мужчину, на чем она попалась?

Как эскортница развела топ-менеджера на десятки миллионов

Как сообщил Telegram-канал Baza, все началось со знакомства Андрея и Екатерины на работе. Вскоре между ними завязался роман. Девушка рассказала, что замужем, воспитывает дочь, но не получает должного внимания от мужа и испытывает финансовые трудности. Андрей начал регулярно давать возлюбленной крупные суммы наличными, а также оплачивать ей и ребенку дорогостоящие поездки в отпуск.

Впоследствии мужчина предложил Екатерине выйти за него замуж, а она согласилась. Однако развод с мужем постоянно откладывался под разными предлогами. Чтобы доказать серьезность своих своих намерений, Андрей купил ей автомобиль и квартиру в престижном районе (ЖК «Балтийский»), планируя совместную жизнь. Екатерина переехала, а разводиться и создавать семью не торопилась. Вскоре она заявила, что чувствует себя некомфортно с Андреем, заблокировала его и даже перестала открывать дверь.

Канал пишет: расстроенный Андрей выяснил, что подруга работает эскортницей — он нашел ее анкету на соответствующем сайте. Этим бизнесом она занялась еще 10 лет назад после переезда в Москву из Майкопа.

Осознав, что стал жертвой мошенничества более чем на 50 млн рублей, топ-менеджер обратился в полицию. Проверку проводит отдел МВД по Дорогомиловскому району столицы. Екатерине может грозить до 10 лет лишения свободы, утверждает канал.

По сообщениям Baza, сейчас девушка числится преподавателем в IT-колледже Hub и креативным директором в строительной компании «Союздонстрой». Андрей полагает, что она продолжает искать новые способы разбогатеть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как еще эскортницы обманывают богатых мужчин

Эскортнице из Англии Луизе Каплан удалось развести богача на еще большую сумму — 350 млн рублей в переводе на российскую валюту.

Как писал The Sun, пожилой банкир заказал встречу с Луизой на закрытом сайте. Она пообещала ему сексуальных удовольствий при личной встрече, но постоянно откладывала романтический вечер. Женщина регулярно меняла страницы в соцсетях и в жизни ввела полную анонимность, так что поклонник даже не мог отследить, где его подруга на самом деле.

За два месяца переписки, которые ни к чему не привели, банкир перевел Луизе около 1 млн фунтов стерлингов (примерно 99 млн рублей на момент публикации) в виде подарков и «пособия». Каплан шантажировала мужчину тем, что если он не «купит ее верность», то она станет встречаться с другими клиентами, и это почему-то работало.

Еще месяц спонсор продолжал дотации, но по-прежнему получал лишь пустые обещания. За это время Луиза развела его еще на 2,5 млн фунтов (более 250 млн рублей), потребовав денег якобы на поддержку бизнеса.

Когда мужчина осознал, что его обманывают, то позвонил в полицию и подал на несостоявшуюся любовницу в суд за мошенничество.

