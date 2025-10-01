Женщина избежала наказания за критику мемориала бойцам СВО Полиция Ленобласти отказалась заводить дело на женщину за критику мемориала СВО

В Ленинградской области женщина, допустившая резкие высказывания в адрес мемориала павшим участникам специальной военной операции, не понесет ответственности, пишет издание 47news. Полиция отказалась удовлетворять требование местной администрации о привлечении гражданки к уголовной ответственности.

Как уточняет источник, отделение МВД по Сосновому Бору не обнаружило в действиях женщины признаков состава преступления. Правоохранительные органы пояснили, что отсутствуют юридические основания для возбуждения уголовного производства по факту осквернения памяти погибших военнослужащих. Администрации муниципального образования было рекомендовано обратиться в судебные инстанции для разрешения возникшего конфликта.

Гражданка является вдовой одного из участников СВО, погибшего при выполнении боевых задач. Ранее она обращалась к представителям власти с просьбой благоустроить территорию кладбища «Воронка-2», расположенного вблизи реки Воронки.

Ранее в Сосновом Бору власти захотели наказать за критику вдову участника СВО Ольгу Шушакову. Женщина жаловалась на плохое состояние места захоронения военных и отсутствие благоустройства. По ее словам, там нет памятных табличек, скамеек, а автобусы из города ходят нерегулярно.