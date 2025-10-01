Назван победитель в личном многоборье на чемпионате РФ по гимнастике

Назван победитель в личном многоборье на чемпионате РФ по гимнастике Гимнастка Мельникова завоевала золото в личном многоборье на чемпионате России

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на национальном чемпионате по спортивной гимнастике, сообщает портал «Чемпионат». Спортсменка из Владимирской области набрала в сумме 56,665 балла за свою программу выступлений.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проводится на федеральной территории «Сириус» в период с 30 сентября по 4 октября. За день до этого успеха Мельникова уже поднималась на высшую ступень пьедестала почета в составе сборной Владимирской области.

Серебряную медаль в личном многоборье завоевала представительница Краснодарского края Людмила Рощина, показавшая результат 55,325 балла. Бронзовым призером соревнований стала Мария Агафонова из Новгородской области, чья итоговая оценка составила 53,632 балла.

В активе Мельниковой также есть олимпийское золото в командных соревнованиях на Играх в Токио и серебряная медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики России ввела строгие требования к внешнему виду спортсменок младших возрастных категорий. Новые правила запрещают использование яркого макияжа и декорированных купальников для гимнасток I–III юношеских разрядов от шести до девяти лет.