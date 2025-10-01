Отомстили за наших бабушек: «Герани» разнесли кол-центр аферистов в Днепре

Подразделения ВС РФ ударом беспилотников уничтожили крупнейший кол-центр украинских мошенников в Днепре. Этот город давно считается логовом телефонных аферистов, которые не один год терроризируют российских граждан. Эксперты не исключают, что такие атаки станут систематическими. Помогут ли они оградить россиян от преступников и как уничтожение кол-центров отразится на спонсировании ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе ВС РФ по кол-центру в Днепре

По данным СМИ, удар с применением БПЛА «Герань» по крупнейшему мошенническому кол-центру в Днепре был нанесен во второй половине дня 30 сентября. Это не совсем характерно для подобных атак. Как правило, они происходят в ночное время. На месте удара возник крупный пожар, который попал на видео очевидцев. Министерство обороны России не комментировало сведения об атаке.

По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», пораженный центр — один из крупнейших на украинской территории. Его годовой оборот может составлять около $220 млн (более 18 млрд рублей). Утверждается, что логово мошенников располагалось в бизнес-центре на улице Пилипа Орлика. В этом здании находится территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru отметил, что такие атаки, скорее всего, продолжатся.

«Кол-центров в Днепре много, как и „Гераней“. В какой-то момент эти множества могли случайно пересечься. С военной точки зрения кол-центры — далеко не самая важная цель. С другой стороны, и „Герани“ не самое дорогое средство поражения. Российским военным не жалко их тратить на подобные цели», — высказал мнение эксперт.

Как украинские мошенники обманывают россиян

Согласно подсчетам Сбербанка, в Днепре насчитывается около 350–400 кол-центров телефонных мошенников. Все они работают против России. При этом помещения и сервисы для организаций аферистов предоставляют власти.

Центробанк РФ ранее сообщил, что только за первый квартал 2025 года работающие в украинских кол-центрах мошенники похитили у россиян 6,9 млрд рублей. Данная сумма превышает на 60% показатели аналогичного периода 2024-го.

По мнению аналитиков, мошеннические звонки становятся более редкими, но адресными, а схемы обмана — более изощренными. Теперь преступники стараются выбирать финансово обеспеченных, но незащищенных жертв. У них вытягивают практически все деньги, заставляя продавать квартиры, брать огромные кредиты. Пострадавших от рук мошенников оставляют без средств к существованию.

Кроме того, жертв, которые хотят вернуть свои деньги, вынуждают совершать теракты на территории РФ. Этот процесс криминальной социальной инженерии назвали в российском обществе превращением человека в биодрона.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что по этой причине атака ВС РФ на крупнейший кол-центр имеет важный психологический и идеологический эффект.

«Россия наконец стала защищать тех своих граждан, которых Украина превращает в лохов. Мошенники выманивали у простаков суммы, сопоставимые с целыми статьями доходов бюджета страны. Если кол-центр в Днепре накрыли и разнесли, то это принесет России финансовую пользу», — пояснил собеседник.

Понесут ли ВСУ большие финансовые потери после ударов ВС РФ по кол-центрам

Украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что раньше крышеванием кол-центров в стране занимались преступные группировки. В 2023 году начался передел этой сферы — в бизнес зашли высокопоставленные украинские чиновники.

«Раньше долю получал [замглавы офиса президента Украины] Кирилл Тимошенко, но после его отставки кол-центры не платили [главе офиса президента] Андрею Ермаку, чем его сильно обидели. Сейчас будут платить много и сразу», — говорилось в сообщении.

Часть денег, полученных кол-центрами, направляется на спонсирование украинской армии. При этом Скачко сомневается, что даже в случае систематических ударов ВС РФ по мошенникам ВСУ понесут существенные финансовые потери. Эти суммы вряд ли сопоставимы с той поддержкой, которую Киев получает от Запада, отметил он.

Мзареулов в свою очередь подчеркнул, что атаки могут больно ударить, в том числе в финансовом плане, по центрам информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

«Российские войска, возможно, начнут ликвидировать такие центры, как вспомогательный элемент ЦИПсО. Так же, как они уничтожают массу других вспомогательных элементов всех остальных видов операций», — подытожил историк спецслужб.

