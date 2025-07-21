Мошенники начали реже, но больше грабить россиян BI.ZONE: мошенники в 2025 году похитили у россиян больше денег, чем в 2024-м

Аферисты смогли похитить больше средств у россиян за первое полугодие 2025-го, сообщает BI.ZONE. Однако количество зафиксированных случаев обмана россиян сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом общая сумма похищенных средств значительно возросла.

Данные Центрального банка показывают, что за первый квартал 2025 года преступники похитили у россиян почти 6,9 млрд рублей. Эта сумма на 60% превышает показатели первого квартала 2024-го. Специалисты сделали вывод, что злоумышленники активно переходят на более изощренные и прибыльные схемы обмана.

За период с января по июнь 2025 года самой распространенной схемой, по информации BI.ZONE, стала кража доступов к электронным платежным средствам. На нее пришлось 17% от всех инцидентов. Мошенники часто использовали методы фишинга или выдавали себя за сотрудников банков.

15% процентов инцидентов пришлись на схемы с использованием лже-сотрудников МВД и Центробанка, которые убеждали жертв перевести деньги на «безопасные» счета или передать их курьеру. В тройку лидеров также вошла так называемая «подработка на маркетплейсах», где аферисты обманывали жертв, обещая выплаты за написание фиктивных положительных отзывов.

Ранее в МВД сообщили, что использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi является грубой ошибкой в защите от мошенников. Также не следует сохранять данные о банковских картах в браузерах.