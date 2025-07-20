Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников

Использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi и сохранение информации о банковских картах в браузерах являются грубыми ошибками в защите от мошенников, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Кроме того, лучше использовать приватные (инкогнито) вкладки.

Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми, — говорится в сообщении.

Злоумышленники часто пытаются манипулировать людьми, вызывая страх или чувство срочности. Например, они могут сообщить, что аккаунт заблокирован или кто-то пытается взломать учетную запись. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Пользователю лучше проверять полученную информацию через официальные источники, прежде чем действовать.

Ранее эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин в беседе с NEWS.ru заявил, что мессенджер MAX может заинтересовать прежде всего пенсионеров, так как в нем снижена вероятность столкнуться с мошенническими звонками и сообщениями. По его мнению, платформа ориентирована на широкую аудиторию, особенно на тех, кто активно пользуется «Госуслугами». Он отметил, что, кроме пенсионеров, основными пользователями MAX могут стать госслужащие и школьники.