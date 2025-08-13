Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Нейропсихолог рассказала, чего не нужно делать с ребенком-левшой

Нейропсихолог Петровская: ребенка-левшу не нужно переучивать на правшу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игра на музыкальных инструментах и решение логических задачек помогут детям-левшам развиваться, заявила нейропсихолог Нина Петровская. По ее словам, переданным «Москвой 24», родителям не стоит предпринимать попытки переучивать ребенка на правшу, поскольку это негативно скажется на его психическом состоянии.

Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии, — заявила специалист.

Психолог Роман Цветков ранее заявил, что изучение иностранных языков с раннего детства развивает гибкость мышления ребенка, а также улучшает его память. Это благоприятно влияет и на концентрацию внимания детей. При этом важно соблюдать баланс обучения и отдыха.

