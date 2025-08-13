Нейропсихолог рассказала, чего не нужно делать с ребенком-левшой

Игра на музыкальных инструментах и решение логических задачек помогут детям-левшам развиваться, заявила нейропсихолог Нина Петровская. По ее словам, переданным «Москвой 24», родителям не стоит предпринимать попытки переучивать ребенка на правшу, поскольку это негативно скажется на его психическом состоянии.

Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее. Это негативно отразится на каждодневном психологическом состоянии, — заявила специалист.

