«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»

Приезд дочери Майкла Джексона Пэрис — потрясающий пиар-ход для «Интервидения», и если это случится, о российском конкурсе узнает весь мир, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что организаторам стоит заплатить Джексон за участие в конкурсе.

Для пиара это потрясающая штука. Если бы она действительно прилетела участвовать, не важно, выиграла бы она или не выиграла, об «Интервидении» узнал бы весь мир. Мне кажется, организаторам надо заплатить гонорар Пэрис, чтобы она приехала, тогда об этом конкурсе заговорят все, — сказал Лавров.

Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года и была названа в честь французской столицы. Пэрис — единственная дочь поп-короля от модели Дэбби Роу. Ее крестные родители — актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.

Пэрис вместе с братьями воспитывалась отцом, который получил полное право опеки над детьми. Артист умер, когда его дочери было всего 11 лет. Пэрис пробовала себя в разных сферах: в модельном бизнесе, кино и музыке. В 2020 году она записала свой первый сольный альбом Wilted.

Ранее стало известно, что дочь американской поп-звезды Майкла Джексона Пэрис может представить Соединенные Штаты на «Интервидении-2025». По информации Telegram-канала Mash, в Россию на конкурс может приехать она или ее брат — внебрачный сын Джексона, норвежский рэпер Омер Бахти, имеющий двойное гражданство.