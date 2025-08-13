Массовое ДТП парализовало Северо-Восточную хорду в Москве Дептранс: движение на юге Северо-Восточной хорды после ДТП восстановлено

Движение восстановили на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве после массового дорожно-транспортного происшествия, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. По его данным, участниками аварии стали три автомобиля.

Там рассказали, что на месте аварии работали оперативные службы города. Протяженность пробки составила свыше 7 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого на юге Москвы на улице Большая Ордынка произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он поскользнулся при движении, столкновения с другим транспортным средством не происходило. О его состоянии пока ничего не известно.

Ранее серьезное ДТП произошло на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном. Автомобиль Hyundai на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта «Общежитие» рядом с ТЦ «Город». 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, а 28-летний мужчина — подозрение на ЧМТ и множественные ушибы. Водитель не получил серьезных травм.