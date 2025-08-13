Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:52

Массовое ДТП парализовало Северо-Восточную хорду в Москве

Дептранс: движение на юге Северо-Восточной хорды после ДТП восстановлено

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение восстановили на юге Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве после массового дорожно-транспортного происшествия, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. По его данным, участниками аварии стали три автомобиля.

Там рассказали, что на месте аварии работали оперативные службы города. Протяженность пробки составила свыше 7 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого на юге Москвы на улице Большая Ордынка произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он поскользнулся при движении, столкновения с другим транспортным средством не происходило. О его состоянии пока ничего не известно.

Ранее серьезное ДТП произошло на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном. Автомобиль Hyundai на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта «Общежитие» рядом с ТЦ «Город». 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, а 28-летний мужчина — подозрение на ЧМТ и множественные ушибы. Водитель не получил серьезных травм.

ДТП
происшествия
аварии
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
«Ахмат» впервые проиграл при Черчесове
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.