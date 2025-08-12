Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 23:53

На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом

Мотоциклист пострадал при ДТП на Большой Ордынке в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Москвы на улице Большая Ордынка произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, он поскользнулся при движении, столкновения с другим транспортным средством не происходило. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что два подростка погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом «Регулмото» в якутском селе Хатассы. По данным Госавтоинспекции региона, в момент аварии шел дождь.

До этого четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и «Лада-Приора» в Абзелиловском районе Башкирии. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу.

Также на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка. По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 19:38 (18:38 мск). Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

Москва
ДТП
мотоциклисты
аварии
видео
