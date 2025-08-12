На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом Мотоциклист пострадал при ДТП на Большой Ордынке в Москве

На юге Москвы на улице Большая Ордынка произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, он поскользнулся при движении, столкновения с другим транспортным средством не происходило. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

