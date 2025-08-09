Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 08:55

Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Башкирии

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и «Лада Приора» в Абзелиловском районе Башкирии, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции.

В результате ДТП водитель Mazda и два пассажира, женщины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С «Лады» погибла 30-летняя супруга водителя, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 19:38 (18:38 мск). Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

До этого столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.

Россия
Башкирия
аварии
погибшие
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.