Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Башкирии

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и «Лада Приора» в Абзелиловском районе Башкирии, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции.

В результате ДТП водитель Mazda и два пассажира, женщины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С «Лады» погибла 30-летняя супруга водителя, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. По данным начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина, сообщение о ДТП поступило в службу «112» в 19:38 (18:38 мск). Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

До этого столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Узловая унесло жизни трех человек, включая ребенка. Авария произошла вечером 7 августа примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги.