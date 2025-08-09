Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 12:10

Два подростка стали жертвами ДТП с мотоциклом в Якутии

В Якутии два подростка погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом

Фото: t.me/gibdd14

Два подростка погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом в якутском селе Хатассы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в момент аварии шел дождь.

В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист и 16-летний пассажир мотоцикла «Регулмото» погибли на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 15-летний подросток не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Он и его 16-летний пассажир погибли на месте. Известно, что мотоцикл не имел регистрационных номеров, а мотошлем был лишь у одного из подростков.

Ранее четыре человека погибли при столкновении автомобилей Mazda и «Лада Приора» в Абзелиловском районе Башкирии. Еще четырех человек, в том числе троих детей, доставили в больницу.

До этого на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Авария произошла в Лысогорском районе вблизи села Липовка.

Россия
Якутия
мотоциклы
подростки
ДТП
