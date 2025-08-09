Два подростка стали жертвами ДТП с мотоциклом в Якутии В Якутии два подростка погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом

Два подростка погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом в якутском селе Хатассы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем Telegram-канале. Отмечается, что в момент аварии шел дождь.

В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист и 16-летний пассажир мотоцикла «Регулмото» погибли на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 15-летний подросток не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. Он и его 16-летний пассажир погибли на месте. Известно, что мотоцикл не имел регистрационных номеров, а мотошлем был лишь у одного из подростков.

