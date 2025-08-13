Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз: кто родился, пять жен

Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз: кто родился, пять жен

Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз, писал NEWS.ru. Кто у него родился, что известно о пяти женах Лебедева?

Что известно о детях и женах Лебедева

Вечером 12 августа у 50-летнего дизайнера родилась дочь. Уточняется, что рост ребенка составил 53 сантиметра, вес — 4050 граммов.

Девочка появилась на свет в одном из лучших роддомов Москвы. По данным Telegram-канала Mash, Лебедев сам присутствовал на родах. Позднее блогер подтвердил информацию, что стал отцом. Называть имя ребенка он отказался.

В январе 2024 года Лебедев сообщил, что развелся. Он также добавил, что намерен искать новую спутницу жизни. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), вышедшем в августе 2024-го, дизайнер заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Лебедев редко рассказывает о личной жизни. Блогер утверждал, что является отцом 10 детей от пяти разных женщин: четырех дочерей и шести сыновей. Мать одного из них, Саввы (родился в 2001 году), — журналистка Марина Литвинович (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Пятая жена — Алена Лебедева (развелись в 2024 году) — дизайнер, мать шестерых младших детей Лебедева.

Первые слухи о проблемах в его браке с Аленой появились 3 сентября 2022 года, когда в Telegram-канале Артемия был опубликован пост: «Зая, я развожусь! Теперь ничто не помешает нам посидеть вечерком с бокальчиком».

Подписчики приняли это за шутку, но спустя время дизайнер подтвердил, что брак действительно подошел к концу. Также он отметил, что это все, что публика должна знать о его личной жизни.

Артемий Лебедев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известен Лебедев

В 1995 году Лебедев основал одну из крупнейших, известнейших и дорогих дизайн-студий России WebDesign, которая в 1998 году была переименована в «Студию Артемия Лебедева». Компания выполнила более двух с половиной тысяч работ, среди которых фирменные стили, книги, журналы, дорожные знаки, пиктограммы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты промдизайна и промышленной графики, витрины.

Является автором «Ководства» — руководства по дизайну. Основатель агентства интернет-рекламы «Реклама.ру».

С 2009 года Лебедев сотрудничал с Пермским центром развития дизайна, к концу года стал арт-директором этого центра. Под его руководством был разработан дизайн автобусных остановок в Перми. Входил в состав жюри конкурса творческих проектов сайта президента РФ.

Создал логотипы для городов Ярославля, Одессы и Калужской области. Участвовал в проекте по улучшению дорожных знаков в Киеве и Тюмени.

10 октября 2023 года VK объявила о назначении Артемия на должность директора по дизайну «ВКонтакте», где Лебедев будет управлять дизайном продуктов социальной сети и формировать подходы к работе над пользовательским интерфейсом.

Читайте также:

«Я вас всех расстреляю»: подполковник в Саратове пригрозил жителям, видео

WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?