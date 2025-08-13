Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа

Великобритания готовит новый пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, которые приводит Daily Mail, и Лондон, и Европа совместно готовы усилить давление на Москву на фоне переговоров по Украине, которые состоятся на Аляске в пятницу, 15 августа.

Это критический момент. Мы должны сочетать активную дипломатию с военной поддержкой Украины и давлением на Россию, — сказал Стармер.

Он также отметил, что властями уже разработаны планы по развертыванию «сил сдерживания» после достижения соглашения о прекращении огня. По словам Стармера, только благодаря президенту США Дональду Трампу удалось существенно продвинуться к реальному жизнеспособному решению по украинскому конфликту.

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием США, России и Украины. По его словам, она состоится при удачном проведении саммита на Аляске. При этом Трамп заявил, что если он не получит «необходимые ответы» во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, то второй встречи не будет. Также политик заявил, что участие президента Украины в саммите не предусматривалось изначально.