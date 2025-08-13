Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:45

Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа

Стармер заявил о новом пакете антироссийских санкций

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Juhani Kandell/Xinhua/Global Look Press

Великобритания готовит новый пакет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, которые приводит Daily Mail, и Лондон, и Европа совместно готовы усилить давление на Москву на фоне переговоров по Украине, которые состоятся на Аляске в пятницу, 15 августа.

Это критический момент. Мы должны сочетать активную дипломатию с военной поддержкой Украины и давлением на Россию, — сказал Стармер.

Он также отметил, что властями уже разработаны планы по развертыванию «сил сдерживания» после достижения соглашения о прекращении огня. По словам Стармера, только благодаря президенту США Дональду Трампу удалось существенно продвинуться к реальному жизнеспособному решению по украинскому конфликту.

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием США, России и Украины. По его словам, она состоится при удачном проведении саммита на Аляске. При этом Трамп заявил, что если он не получит «необходимые ответы» во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, то второй встречи не будет. Также политик заявил, что участие президента Украины в саммите не предусматривалось изначально.

Великобритания
происшествия
политика
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.