13 августа 2025 в 19:44

Трамп заявил, что второй встречи с Путиным по Украине может и не быть

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что если не получит «необходимые ответы» по Украине во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, то второй встречи не будет. Такую угрозу хозяин Белого дома озвучил во время общения с журналистами при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Прямую трансляцию ведет телеканал Sky News.

Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что ее проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет, — сказал американский президент.

Трамп в ходе общения с журналистами также отметил, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США не предусматривалось изначально. По словам хозяина Белого дома, украинский лидер будет допущен к переговорному процессу, если встреча с Путиным на Аляске окажется результативной.

До этого появилась информация, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Предположительно, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

