Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки

Ипотека на вторичное жилье может быть выгоднее новостройки только при условии, что она более чем на 30–50% дешевле квартиры в строящемся доме, заявила NEWS.ru замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В иных случае платежи по кредиту будут либо выше, либо сопоставимы со стоимостью семейной ипотеки, отметила она. Чем больше срок кредитования, тем ниже должна быть стоимость жилья.

Если сравнивать приобретение новостройки по семейной ипотеке под 6% и готового жилья под минимальную сейчас ставку 19,99%, то при сроке кредитования 30 лет, чтобы ежемесячные платежи были одинаковые, цена квартиры на вторичном рынке должна быть ниже на 51%, при сроке кредитования 10 лет — на 34%, а при сроке кредитования 7 лет — уже 27%, — сказала Решетникова.

По ее словам, эти расчеты не учитывают того, что оформленную сейчас ипотеку можно в будущем рефинансировать по более низкой ставке, в этом случае дисконт может быть еще ниже.

При выборе между покупкой новостройки и вторички эксперт посоветовала принимать во внимание финансовые возможности покупателя, долю собственных и заемных средств, наличие собственного жилья и стоимость аренды временного, а также сроки кредитования, пояснила Решетникова.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками. Кроме того, у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой. Частные продавцы могут только снизить цену, добавила эксперт.