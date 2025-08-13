Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум Трамп пригрозил России последствиями в случае отказа от прекращения огня

Если Россия в пятницу, 15 августа, не согласится на прекращение огня, ее ждут «последствия» от США, заявил американский президент Дональд Трамп. Прямой эфир с его выступления вел телеканал Fox News. Встреча хозяина Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным состоится на Аляске, в Анкоридже.

Это будет иметь очень серьезные последствия, — сказал Трамп.

Также хозяин Белого дома рассчитывает, что, если саммит на Аляске пройдет хорошо, то вскоре будет проведена трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины. При этом политик подчеркнул, что пройти она должна «почти незамедлительно».

Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского. По словам инсайдеров, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

До этого стало известно, что нынешняя администрация Соединенных Штатов отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.