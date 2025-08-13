Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 20:05

Политолог объяснил, зачем Трамп публично поссорился с Медведевым

Политолог Мирзаян: Трамп поссорился с Медведевым, чтобы показать свою силу

Дмитрий Медведев

Президент США Дональд Трамп воспользовался перепалкой с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, чтобы «поиграть в крутого парня», выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, в преддверии переговоров с Россией американский лидер хотел показать, что может говорить с Москвой с позиции силы.

Трамп в преддверии компромиссов с Владимиром Путиным, которые многие могут не одобрить, должен был показать, что он может разговаривать с Россией с позиции силы. Перепалка с Медведевым как раз позволила Трампу поиграть мускулами. Он ухватился за слова Медведева, отсюда и гиперреакция на них, отправка подводных лодок, и все остальное, — заявил Мирзаян.

Эксперт добавил, что Трамп намеренно ухватился за слова зампреда Совбеза РФ, который раскритиковал его ультиматум по урегулированию украинского конфликта. После этого в Вашингтоне и развили пикировку в соцсетях.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.

