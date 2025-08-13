Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач объяснила, чем опасно купание в цветущих водоемах

Венеролог Тухватуллина: в цветущей воде много токсинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сине-зеленые водоросли, из-за которых цветет вода, опасны для здоровья, поскольку вырабатываю токсины, заявила заведующая отделом медицинской профилактики Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Татарстана Елена Тухватуллина. По ее словам, которые приводит «Татар-информ», купаться в таких водоемах не стоит аллергикам и детям.

Купание в цветущем водоеме может быть опасным для людей всех возрастов, но особенно для детей. У них тонкая и чувствительная кожа, и когда они испытывают зуд и жжение, то расчесывают ее, тем самым повышая риск занести другие инфекции, — объяснила Тухватуллина.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что Москва-река не предназначена для купания, как и многие другие пресные водоемы. По его словам, следует воздержаться от плавания в мутной воде с большим количеством водорослей или в месте, где не видно дна. Кроме того, подчеркнул вирусолог, после купания в Москве-реке высок риск развития кишечных паразитарных заболеваний.

