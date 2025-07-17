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17 июля 2025 в 17:29

Вирусолог поставил точку в споре о купании в Москва-реке

Вирусолог Викулов: Москва-река не предназначена для купания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва-река не предназначена для купания, как и многие другие пресные водоемы, заявил NEWS.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, следует воздержаться от плавания в мутной воде с большим количеством водорослей или в месте, где не видно дна.

Купаться в Москва-реке я бы никому не рекомендовал. Надо понимать, что это не курорт. В принципе, пресноводные водоемы всегда несут в себе дополнительные риски для тех, кто купается в холодной воде по сравнению, например, с соленой водой. Поэтому, когда мы говорим про мелководье, большое количество водорослей и достаточно мутную воду или участок реки, в котором не видно дна, оно не исследовано — это может быть совсем небезопасное купание, — сказал Викулов.

Он объяснил, что в воде могут быть посторонние предметы, о которые легко порезаться и потребуется оказание медицинской помощи. Кроме того, подчеркнул вирусолог, после купания в Москва-реке высок риск развития кишечных паразитарных заболеваний.

Чистота воды — это вопрос к эпидемиологам, которые осуществляют непосредственно заборы воды, анализ на химический состав, на бактериологическое загрязнение. Если мы сравниваем Москва-реку где-нибудь за городом, она может быть чище по сравнению с мегаполисом. Но нужно смотреть, какие предприятия находятся рядом и есть ли сбросы сточных вод. Здесь требуется конкретное заключение санитарно-гигиеническое и надзорного органа, а им является Роспотребнадзор, — добавил Викулов.

Ранее врач-педиатр Красногорской больницы Анна Булатова заявила, что заболеть менингитом летом можно после купания в стоячей воде. По ее словам, заражению менингококковой инфекцией особенно подвержены дети.

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