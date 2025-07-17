Иммунолог предупредила о серьезной опасности укусов комаров Иммунолог Лапа заявила, что комары могут передать любую болезнь через кровь

Комары могут передать человеку любое заболевание через кровь, заявила «Радио 1» иммунолог Людмила Лапа. Она предупредила, что в этом году насекомые отличаются особой агрессивностью.

У многих есть аллергия на укусы комаров. Также не исключаем риски инфекций, потому что они могут где-то посидеть, а потом через кровь передать вам, то есть заразить любыми болезнями, — предупредила Лапа.

Для защиты от комаров следует закрывать тело одеждой темного цвета. Вещи светлых оттенков притягивают насекомых, как и кожа. В случае если комар все-таки укусил, лучше смазать ранку минеральной водой.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что спреи от насекомых могут быть опасны для детей из-за содержания токсичных веществ. Симптомы отравления варьируются от местного раздражения до нарушений координации и мышечных спазмов.