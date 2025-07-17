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17 июля 2025 в 17:53

Иммунолог предупредила о серьезной опасности укусов комаров

Иммунолог Лапа заявила, что комары могут передать любую болезнь через кровь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комары могут передать человеку любое заболевание через кровь, заявила «Радио 1» иммунолог Людмила Лапа. Она предупредила, что в этом году насекомые отличаются особой агрессивностью.

У многих есть аллергия на укусы комаров. Также не исключаем риски инфекций, потому что они могут где-то посидеть, а потом через кровь передать вам, то есть заразить любыми болезнями, — предупредила Лапа.

Для защиты от комаров следует закрывать тело одеждой темного цвета. Вещи светлых оттенков притягивают насекомых, как и кожа. В случае если комар все-таки укусил, лучше смазать ранку минеральной водой.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что спреи от насекомых могут быть опасны для детей из-за содержания токсичных веществ. Симптомы отравления варьируются от местного раздражения до нарушений координации и мышечных спазмов.

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