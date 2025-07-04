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04 июля 2025 в 06:00

Врач напомнила о серьезной опасности спрея от насекомых

Врач Павлова: спреи от насекомых могут быть опасны для детей из-за токсинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спреи от насекомых могут быть опасны для детей из-за содержания токсичных веществ, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, симптомы отравления варьируются от местного раздражения до нарушений координации и мышечных спазмов.

Спреи от насекомых могут быть опасны для детей, так как в них содержатся токсичные химические вещества, которые в большом количестве могут быть опасны. Основное вещество — ДЭТА. Самое легкое побочное действие этого компонента — аллергическая реакция в виде раздражения кожи. При чрезмерном использовании возможно появление симптомов отравления, таких как тошнота и рвота. Более тяжелые — расстройства нервной системы и неврологические симптомы, такие как усталость, головокружение, головные боли, нарушение координации, тремор и мышечные спазмы, — сказала Павлова.

Она уточнила, что данное вещество также опасно для собак. По словам Павловой, отравление может произойти при попадании спрея в организм, например в случае проглатывания или вдыхания паров. Врач уточнила, что нельзя применять средство чаще, чем написано в инструкции.

Еще один вид репеллента — пикардин, он более безопасен, но также нужно быть осторожным при использовании. Детям, которые не знают чувства меры, лучше не давать спреи от комаров на основе этого компонента. Выбирайте спреи с низким содержанием ДЭТА либо используйте пикардин или эфирные масла. Не используйте для защиты младенцев. Лучше наносить спрей на одежду, избегая попадания на кожу, — добавила Павлова.

Ранее биолог Ольга Трофимова заявила, что для избежания встречи с осами следует отказаться от ношения одежды ярких цветов, особенно желтого. Кроме того, по ее словам, не следует оставлять открытыми еду и напитки, а также необходимо вытирать рот от крошек, так как они привлекают жалящих насекомых.

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