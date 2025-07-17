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17 июля 2025 в 18:40

Педиатр назвал регионы с высоким риском заражения холерой

Педиатр Продеус: в Астрахани и Краснодаре можно легко заразиться холерой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астраханская область и Краснодарский край — регионы, в которых легко заразиться холерой, заявил педиатр Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Он посоветовал вакцинироваться перед поездкой в эти субъекты.

Есть вакцина, и эта вакцина разрешена в Российской Федерации с двух лет, — сказал эксперт.

Продеус добавил, что вакцина разработана в виде таблетки. По его словам, срок действия составляет шесть-семь месяцев.

Ранее аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова заявила, что людям с бронхиальной астмой не рекомендуется выбирать профессии, связанные с животными и растениями. По ее словам, астматики могут быть чувствительны к шерсти животных, перьям, пыльце растений и другим биологическим аллергенам.

Кроме того, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что при первых признаках заболевания менингококковой инфекцией необходимо срочно обратиться к врачу. Он призвал не игнорировать низкую температуру тела, так как это может указывать на серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

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