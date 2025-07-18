Дуров намекнул о будущем Telegram Дуров написал пост с намеком после сообщений о приземлении Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после сообщений Роскомнадзора о скором открытии представительства сервиса в России. Таким образом он ответил на собственное сообщение от 2 июля, в котором поставил под вопрос целенаправленную кампанию по дискредитации Telegram.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram начал регистрацию представительства в России в рамках закона о «приземлении». Процесс находится в стадии согласования, следует из статуса в реестре Роскомнадзора.

При этом основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. В своем блоге он рассказал, что Telegram-каналы распространили ложные сведения.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.