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18 июля 2025 в 01:28

Дуров намекнул о будущем Telegram

Дуров написал пост с намеком после сообщений о приземлении Telegram в России

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост после сообщений Роскомнадзора о скором открытии представительства сервиса в России. Таким образом он ответил на собственное сообщение от 2 июля, в котором поставил под вопрос целенаправленную кампанию по дискредитации Telegram.

100%,написал Дуров.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram начал регистрацию представительства в России в рамках закона о «приземлении». Процесс находится в стадии согласования, следует из статуса в реестре Роскомнадзора.

При этом основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию об уходе мессенджера из России, назвав подобные новости фейком. В своем блоге он рассказал, что Telegram-каналы распространили ложные сведения.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отмечал, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.

Telegram
Павел Дуров
Россия
Роскомнадзор
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