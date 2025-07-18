Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2025 года

Сегодняшний день полон ярких событий: одни происходят прямо сейчас, а другие случились много лет назад. Расскажем о нескольких праздниках и датах, которые важны миру. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Праздники 18 июля в России и мире

Какой сегодня день? Очень интересный! Сегодня официально гуляем под дождем, едим красные конфеты и икру, вспоминаем Нельсона Манделу.

Памятные даты и важные события 18 июля

Какой сегодня праздник? 18 июля отмечается День икры, а также весь мир отдает дань памяти бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе.

О Нельсоне Манделе

Что отмечают сегодня в мире: День бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Он известен тем, что активно боролся против расистской системы апартеида в Южной Африке. Мандела стал первым темнокожим президентом ЮАР.

18 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Aftonbladet/Global Look Press

Наслаждаемся икрой

Сегодня отмечается Международный день икры. Стоит насладиться этим деликатесом, а также узнать больше о его истории и разнообразии. В России этот день часто отмечается как праздник, посвященный икре, с различными акциями и предложениями на рыбных рынках и в магазинах.

Необычные праздники и интересные факты

Вы будете удивлены, сколько оригинальных праздников существует в мире. Обо всех физически рассказать не сможем, но о некоторых упомянем!

Делаем жизнь кислее

Сегодняшний день посвящается конфетам. Но определенным — кислым. Любителям сладкого этот необычный праздник придется по вкусу в буквальном смысле. Как праздновать? Очень просто! Покупаем пакет кислых сладостей и дружно едим всей компанией. Но отмечайте в меру, ведь зубы вам еще понадобятся.

Церковные праздники 18 июля 2025 года

Для верующих этот день особенный — сегодня чествуют Преподобного Афанасия, игумена Афонского.

Именины и дни ангела 18 июля

У кого сегодня именины? По порядку: у Камилла, Симона, Анны, Арсения, Афанасия, Варвары, Василия, Елизаветы, Кирилла, Сергея, Степана и Тихона.

Этот день в истории: что произошло 18 июля

Какие исторические события произошли сегодня? Их полно. Мы расскажем о двух — страшном пожаре в Риме, когда еще правил император Нерон, а также о появлении одного из самых влиятельных новостных печатных изданий.

Шесть безумных дней

В 64 г. н. э. в Риме произошел масштабный пожар, известный как Великий пожар Рима. При возгорании была уничтожена большая часть города. Пожар начался в ночь с 18 на 19 июля и бушевал шесть дней, уничтожив 11 из 14 районов. Император Нерон, по слухам, обвинил в поджоге христиан, что привело к первым крупным преследованиям христиан в Римской империи.

День рождения газеты

18 июля 1918 года вышел в свет первый номер газеты «Московская правда», которая тогда называлась «Вечерние известия Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов». Она является одной из старейших газет Москвы. С тех пор издание несколько раз переименовывали. «Московской правдой» газета стала в 1950 году.

Что произошло 18 июля в мире Фото: Коньков Александр/ТАСС

Кто умер и родился 18 июля

Очень интересные личности родились и умерли сегодня. Многие из них принесли миру много пользы и стали участниками важных исторических событий.

Кто родился

1871 год — родился Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей итальянского футуризма. Он пытался изобразить движение, динамику и скорость в своих картинах.

1957 год — 18 июля день рождения празднует музыкант Александр Титов. Он известен своим умением блестяще играть на бас-гитаре. Является участником групп «Аквариум» и «Кино».

Кто умер

1817 год — в этот день ушла из жизни писательница английского происхождения, написавшая знаменитый роман «Гордость и предубеждение». Мы говорим о Джейн Остин. Она рассказала нам о нравах общества, в котором родилась. Читали ли вы у нее также «Разум и чувства», «Эмма»?

2002 год — 18 июля умер народный артист РСФСР Даниил Сагал. Он нам известен по фильмам «Как закалялась сталь», «Музыкальный киносборник», «Романтики».