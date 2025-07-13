Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2025 года

Редакция NEWS.ru продолжает рассказывать о праздниках. Материал также будет посвящен памятным датам, которые важны для общества, и историческим событиям.

Праздники 13 июля в России и мире

Какой сегодня день? Сотрудники Почты России учиняют праздник после работы, разобрав все наши посылки и письма. Еще вечеринку закатывают рыболовы. Не обходится и без необычных праздников — занимаемся сегодня поисками за углом, решаем головоломки и едим картошку фри.

Памятные даты и важные события 13 июля

Представим вам парочку профессиональных праздников, чтобы вы успели поздравить своих родных и друзей!

Почта гуляет

День почты прославляет труд сотрудников почтовой связи. Представьте, с каким объемом посылок и писем они работают каждый день. Нужно многое учесть и быть очень внимательными, чтобы не огорчить людей. Давайте вместе поздравим сотрудников почты и выразим благодарность!

Респект рыбакам

Что отмечают сегодня в России? День рыболовов: тех, кто просто любит провести время у водоема, и тех, кто занимается ловлей рыбы профессионально. Кстати, этот праздник сегодня касается и студентов, преподавателей, чья специализация связана с водным хозяйством. Отсылайте красивые открытки своим знакомым рыбакам!

Необычные праздники и интересные факты

Вы не поверите, сколько интересных праздников существует в мире. Обо всех мы, конечно, рассказать не сумеем, но о парочке из них можем!

13 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внимание к углам

Сегодняшний день можно посвятить поискам за углом. Должно быть, мало людей знают об этом необычном празднике. Поэтому рассказываем: 13 июля — день креативности и поиска нового в привычных вещах. Не бойтесь заглядывать за горизонт (или за угол) и принимать нестандартные решения. Неизвестность может пугать, но что если жизнь изменится в лучшую сторону?

Собираемся за картошкой фри

Что отмечает сегодня весь мир? Правильно! День картофеля фри. Праздник одного из самых популярных видов фастфуда проходит ежегодно 13 июля. Сегодня готовим дома или покупаем картошечку, жаренную во фритюре. Иногда можно чуть согрешить и приготовить на ужин не ПП-салат, а вредный снек.

Церковные праздники 13 июля 2025 года

Православная церковь сегодня чествует святителя Софрония, епископа Иркутского.

Именины и дни ангела 13 июля

У кого сегодня именины? По порядку: Маргарита, Андрей, Генрих, Эрнест, Варфоломей, Иван, Матвей, Никандр, Петр, Софрон, Симон, Тимофей, Фаддей, Феоген, Филипп, Фома, Юда, Яков. Никого не забыли?

Этот день в истории: что произошло 13 июля?

13 июля пестрит событиями, но, к сожалению, обо всех мы рассказать просто не в силах. Сегодня расскажем о творческих успехах двух личностей, чьи имена вы точно знаете.

Начало карьеры Синатры

В этот день 86 лет назад знаменитый и несравненный Фрэнк Синатра выпустил свою первую пластинку. Песня называется «От всего сердца», если переводить на русский язык. Есть здесь поклонники его творчества?

Какие праздники 13 июля в России и мире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Встречи коротки, а Кира хороша

13 июля на больших экранах показали мелодраму Киры Муратовой «Короткие встречи» (1967). Фильм снят по ее сценарию в соавторстве с Леонидом Жуховицким. Кинокартина собрала у экранов 4,4 млн зрителей. Знакомы ли вы с этой историей?

Кто умер и родился 13 июля

Расскажем о личностях, которые родились и умерли 13 июля. О ком-то вы слышали, а о ком-то нет. Давайте познакомимся с ними.

Кто родился

1934 — в этот день в Советском Союзе родился будущий космонавт Алексей Елисеев, дважды Герой СССР. В этом году летчик празднует юбилей — 90 лет. Поздравим же его!

1985 — 13 июля в Британии появилась на свет Шарлотта Дюжарден. Она является спортсменкой-конником, трехкратной олимпийской чемпионкой.

Кто умер

1954 — в этот день умерла знаменитая художница из Мексики Фрида Кало. Она писала потрясающие сюрреалистические картины. К сожалению, на ее долю пришлось немало страданий, которые принесла автокатастрофа.

2024 — 13 июля мир покинула Шеннен Доэрти, которую мы все знаем по сериалу «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210». Она была не только актрисой, но и режиссером, продюсером. Ее жизнь забрал рак, с которым Шеннен боролась несколько лет.