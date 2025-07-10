Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму

Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму

Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму

Хотите проверенный рецепт варенья из вишни? Все нюансы приготовления — в материале NEWS.ru.

Итак, чтобы получить густое, ароматное варенье из вишни с косточками, нужны: 1 кг спелой вишни, 1 кг сахара (можно уменьшить до 800 г), 50–100 мл воды, 1/2 ч. л. лимонной кислоты.

Переберите вишню, промойте под проточной водой, аккуратно обрывая хвостики. Откиньте на дуршлаг. Следующий шаг приготовления варенья из вишни на зиму: в эмалированную кастрюлю всыпьте сахар, влейте воду. На медленном огне растворите кристаллы, помешивая лопаткой. Засыпьте ягоды сахаром в глубокой емкости, оставьте на 8–10 часов.

В кипящий сироп опустите вишню. Когда будет бульканье, убавьте нагрев. Проварите 5 минут, снимая белую пену шумовкой. Накройте марлей и охладите массу (4–6 часов). Повторно кипятите состав 10 минут. Добавьте лимонную кислоту, перемешайте. Разливаем варенье из вишни по банкам и переворачиваем тару. Укутываем пледом, и все!