«Бог даст»: чиновник объяснил, откуда россиянам брать деньги на детей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посоветовал молодежи заводить детей и не оттягивать это решение, а также надеяться, что ставки по ипотеке в ближайшее время снизятся. По его мнению, наличие ребенка замотивирует родителей улучшить финансовое положение. Так глава региона ответил на вопрос, как молодым людям заводить семьи, если квартира стоит в 10 раз больше, чем материнский капитал, а у ипотеки неподъемная ставка, передает «66.ru».

Один умный человек сказал мне примерно так: «Бог даст деточку — даст и денежку». Поэтому, мне кажется, вы зря эту историю оттягиваете. У вас семья, ребенок. И мотивация создать для них условия точно вам даст новую траекторию развития. Я в этом не сомневаюсь, и вы в это должны поверить. Вот когда вы сами поверите, этот вопрос через некоторое время обязательно снимется, — поделился Паслер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка. По его словам, государство поддержит семьи с детьми, передает пресс-служба Кремля. Один из рабочих обратился к главе государства и рассказал, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка, так как его семья не попадает в льготные программы. Российский лидер подчеркнул, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо».