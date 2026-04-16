16 апреля 2026 в 05:59

«Мяу-мяу, гав-гав»: двух пилотов отчитали за странные переговоры по рации

В США пилоты в радиоэфире имитировали звуки животных для связи с диспетчером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США пилоты во время радиосвязи с диспетчерами использовали нестандартные звуки, имитируя животных, передает CBS News. Инцидент попал в систему онлайн-мониторинга авиационных переговоров.

В ходе общения один из пилотов произнес звук, напоминающий кошачье мяуканье, а диспетчер в ответ с иронией отметил, что именно поэтому он продолжает летать на региональных рейсах. После этого переговоры были прерваны, а участникам напомнили о необходимости соблюдать профессиональный формат связи.

Федеральное авиационное управление США заявило о начале проверки произошедшего. Отмечается, что частота, на которой велся разговор, предназначена для экстренных и служебных сообщений.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно приземлился в США из-за необычного запаха в салоне. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл. После посадки самолет вывели из эксплуатации для технического обследования. Всех пассажиров разместили в отелях и обеспечили питанием, им перебронировали билеты на альтернативные рейсы.

«Мяу-мяу, гав-гав»: двух пилотов отчитали за странные переговоры по рации
