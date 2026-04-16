«Мяу-мяу, гав-гав»: двух пилотов отчитали за странные переговоры по рации

В США пилоты во время радиосвязи с диспетчерами использовали нестандартные звуки, имитируя животных, передает CBS News. Инцидент попал в систему онлайн-мониторинга авиационных переговоров.

В ходе общения один из пилотов произнес звук, напоминающий кошачье мяуканье, а диспетчер в ответ с иронией отметил, что именно поэтому он продолжает летать на региональных рейсах. После этого переговоры были прерваны, а участникам напомнили о необходимости соблюдать профессиональный формат связи.

Федеральное авиационное управление США заявило о начале проверки произошедшего. Отмечается, что частота, на которой велся разговор, предназначена для экстренных и служебных сообщений.

