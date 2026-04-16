Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки

Чрезмерное употребление лечебно-столовой минеральной воды может вызвать обострение некоторых заболеваний, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, для утоления жажды лучше использовать жидкость с низким содержанием солей.

Минеральная вода — природный продукт из подземных источников, который содержит различные микроэлементы, такие как кальций, магний, натрий. Она может быть природно-газированной или негазированной. В зависимости от концентрации солей делится на столовую, где менее 1 г/л, — ее можно пить ежедневно, лечебно-столовую, в которой от 1 до 10 г/л, и лечебную — более 10 г/л. Для ежедневного утоления жажды и приготовления пищи подходит только первый вид. В остальных случаях, к примеру «Ессентуки № 4», «Боржоми», пьют только по показаниям врача три-четыре недели, так как бесконтрольный прием может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать обострение заболеваний, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что взрослому человеку необходимо потреблять два литра воды в сутки. По словам врача, в жаркую погоду или при интенсивной физической активности этот объем может возрастать до трех литров. Специалист порекомендовала пить по 100–150 мл каждые 20–30 минут на протяжении дня, не дожидаясь появления сильной жажды.

Ранее гастроэнтеролог Иван Дворянкин заявил, что урчание в животе вместе с болью, расстройством стула и другими симптомами часто указывает на заболевания ЖКТ и пищевую непереносимость. По его словам, это также может быть сигналом таких недугов, как болезнь Крона, язвенный колит или синдром раздраженного кишечника.