Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 09:56

Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать урчание в животе

Гастроэнтеролог Дворянкин: урчание в животе может указывать на заболевания ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Урчание в животе вкупе с болью, нарушением стула и другими симптомами нередко указывает на заболевания ЖКТ и пищевую непереносимость, заявил LIFE.ru гастроэнтеролог Иван Дворянкин. В частности, это может быть признаком болезни Крона, язвенного колита и синдрома раздраженного кишечника.

Урчание в животе возникает из-за сокращений мышц кишечника. Оно может быть как физиологическим явлением, не требующим лечения, так и указывать на нарушения. Если урчание возникает без других симптомов, стоит обратить внимание на питание — как на состав рациона, так и на привычки приема пищи. В большинстве случаев причина кроется именно в этом, отметил Дворянкин.

Он уточнил, что урчание в животе могут вызвать продукты с высоким содержанием газообразующих веществ. Среди других причин врач выделил быстрое употребление пищи и разговоры во время еды, из-за которых заглатывается воздух.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Терехова заявила, что боль в правой нижней части живота может вызвать не только острый аппендицит, но и заболевания кишечника, патологии опорно-двигательного аппарата и мочекаменная болезнь. По ее словам, причинами дискомфорта также могут стать воспалительные процессы в женской репродуктивной системе и язва двенадцатиперстной кишки.

Здоровье
заболевания
врачи
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.