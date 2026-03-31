Гастроэнтеролог перечислила причины боли в правой части живота

Боль в правой нижней части живота может вызвать не только острый аппендицит, но и заболевания кишечника, патологии опорно-двигательного аппарата и мочекаменная болезнь, предупредила гастроэнтеролог Татьяна Терехова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», причинами дискомфорта также могут стать воспалительные процессы в женской репродуктивной системе и язва двенадцатиперстной кишки.

Даже если боль кажется терпимой, она может быть признаком серьезного заболевания. Специалисты сходятся во мнении, что при любой выраженной или нарастающей боли необходимо обратиться за медицинской помощью для проведения обследования и постановки точного диагноза. Боль в животе — это сигнал организма о возможных нарушениях. Игнорирование симптомов или попытки справиться с ними самостоятельно могут привести к ухудшению состояния, — отметила Терехова.

Она уточнила, что боль в правой нижней части живота может быть признаком поражения тазобедренного сустава или связочного аппарата. Кроме того, таким дискомфортом могут сопровождаться острые бактериальные инфекции, болезнь Крона, воспаление яичников или маточных труб.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для аппендицита характерны болезненность живота и поясницы, подъем температуры тела и жидкий стул. Специалист подчеркнул, что однозначных симптомов данного заболевания не существует, поэтому его бывает тяжело распознать.