3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки

Утром каждая минута на счету. Варить кашу — долго, обычные бутерброды — неинтересно, омлет надоел. Выход есть: блюда, которые готовятся быстрее, чем вы чистите зубы. Творожная лепешка на сковороде, горячие бутерброды в духовке и творожные пышки — замена пончикам, но без фритюра и лишнего масла. Смотрите три рецепта идеальных завтраков: быстро, просто и вкусно.

Рецепт № 1. Творожная лепешка на сковороде за 5 минут

Нежные, пышные лепешки из творожного теста. Внутри мягкие, снаружи румяные. Никакой возни — просто выложили тесто ложкой и обжарили.

В миске разомните 400 г творога жирностью 5–9%. Комки не страшны, но лучше постараться их убрать вилкой или ложкой. Добавьте одно яйцо, 1–2 ст. л. сахара, щепотку соли, ванилин на кончике ножа и половину чайной ложки разрыхлителя. Перемешайте все до однородности.

Муку всыпайте постепенно — понадобится примерно 4–5 ст. л. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи, чтобы лепешка держала форму на сковороде и не растекалась. Оно будет мягким и слегка липковатым, но довольно плотным.

Выкладывайте тесто столовой ложкой на разогретую сковороду. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Переворачивайте аккуратно, чтобы лепешка не развалилась.

Подавайте горячей со сметаной, медом, вареньем или просто так.

Совет: для более нежных лепешек замените половину муки на манную крупу — дайте тесту постоять 5 минут перед жаркой, чтобы манка набухла. Для соленого варианта уберите сахар, добавьте зелень и чеснок.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Горячие бутерброды в духовке за 5 минут

Хрустящий хлеб, расплавленный сыр, ароматная начинка. Минус: разогрев духовки занимает 5 минут, сами бутерброды пекутся 5–7 минут. Итого — 10–12 минут. Но активного участия — 2 минуты.

Включите духовку на 200 градусов, пусть греется. Противень застелите пергаментом или просто смажьте маслом. Выложите 4–6 ломтиков хлеба — подойдет багет, тостовый хлеб или чиабатта.

На каждый ломтик положите начинку. Самый сытный вариант: ломтик ветчины или бекона (100 г) и сверху щедрая горка тертого твердого сыра (тоже 100 г). Если готовите постный или вегетарианский вариант, вместо мяса используйте кружок помидора. Сверху тоже сыр.

Хотите более сытный вариант? Сделайте ложкой в центре каждого бутерброда небольшое углубление. Аккуратно вбейте туда яйцо. Куриное лучше разделить на несколько бутербродов — примерно половину на каждый. Или используйте перепелиные яйца, их можно класть целиком. Отправляйте противень в разогретую духовку на 5–7 минут. Сыр должен расплавиться, яйцо — схватиться, края хлеба — подрумяниться.

Доставайте бутерброды, пока они горячие. Посыпьте свежемолотым перцем, паприкой и мелко рубленой зеленью. Подавайте сразу.

Совет: чтобы хлеб не подгорел, смажьте его с нижней стороны тонким слоем масла или положите на пергамент. Для хрустящей корочки поставьте противень на самый верх духовки.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Творожные пышки — полезная замена пончикам

Хотите что-то среднее между сырниками и пончиками? Делайте творожные пышки.

В миске разомните 400 г творога жирностью 5–9%. Для получения более нежной текстуры лучше пробить его погружным блендером или протереть через сито — чем однороднее творожная основа, тем воздушнее будут пышки.

В отдельной посуде взбейте два яйца с 3–4 ст. л. сахара и ч. л. ванильного сахара до легкой пены. Соедините яичную смесь с творогом, добавьте щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Хорошенько перемешайте.

Муку всыпайте постепенно — всего понадобится примерно 6–7 ст. л. Готовое тесто должно быть гуще, чем на оладьи.

На сковороду налейте подсолнечное масло слоем около полсантиметра. Хорошо разогрейте его на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не подрумянятся. Готовые пышки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, полейте медом или сгущенным молоком.

Совет: чтобы пышки были воздушными, не перемешивайте тесто слишком долго — чем меньше движений, тем нежнее текстура. Для шоколадного вкуса добавьте 1–2 ст. ложки какао.

Как разнообразить завтраки: советы от редакции

Творожная лепешка: добавьте в тесто рубленую зелень (укроп, петрушка) и чеснок — получится соленый вариант. Или корицу и яблоко — сладкий.

Горячие бутерброды: меняйте начинки. С курицей и ананасом, с тунцом и кукурузой, с грибами и луком, с брынзой и помидорами, с авокадо и яйцом.

Творожные пышки: добавьте в тесто изюм, цукаты, шоколадные капли, кокосовую стружку, цедру лимона или апельсина.

