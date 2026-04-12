Бутерброды «на богатом минимуме» — тунец и яйца, а гости думают, что это кейтеринг

Иногда достаточно пары привычных продуктов, чтобы на столе появилось что-то эффектное. Эти бутерброды готовятся быстро, выглядят нарядно и подходят даже для праздничной подачи. Легкие, нежные и очень аппетитные — их разбирают в первую очередь.

Ингредиенты:

тунец консервированный — 170 г;

хлеб — 4 ломтика;

яйца — 2 шт.;

йогурт натуральный — 2 ст. л.;

зелень — по вкусу.

Приготовление

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и разрежьте на половинки. С тунца слейте жидкость и разомните его вилкой до однородной массы. Добавьте йогурт и хорошо перемешайте — получится нежная намазка.

Ломтики хлеба выложите на стол и равномерно распределите рыбную массу. Сверху аккуратно разместите половинки яиц. Перед подачей посыпьте свежей зеленью — она добавит аромата и сделает закуску более яркой.

Такие бутерброды выручают, когда нужно быстро накрыть стол. Просто, красиво и очень вкусно — идеальный вариант и для будней, и для праздника.

