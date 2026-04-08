Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке

Если хочется удивить гостей без лишней возни, эта закуска — настоящая находка. Обычная свекла здесь раскрывается по-новому: сладость, кислинка и аромат копченого бекона делают вкус насыщенным и запоминающимся. А выглядит блюдо так ярко, что сразу притягивает взгляд.

Ингредиенты:

копченый бекон — 150 г;

фиолетовый лук — 1 шт.;

свекла — 8 шт.;

подсолнечное масло — 1 ст. л.;

красный винный уксус — 100 мл;

яблочный уксус — 50 мл;

семена горчицы — 4 ч. л.;

коричневый сахар — 100 г.

Приготовление

Бекон и лук нарежьте небольшими кусочками, свеклу — тонкой соломкой. Обжарьте бекон до румяной корочки и переложите на салфетку. В той же сковороде смешайте уксусы, сахар и горчицу, прогрейте до растворения. Добавьте свеклу с луком и тушите около 15 минут, чтобы они стали мягкими и напитались соусом. В самом конце верните бекон, аккуратно перемешайте — и можно подавать. Получается ярко, сочно и очень вкусно!

