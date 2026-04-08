Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 09:00

Свекла и бекон — это вообще законно? Яркая закуска, от которой гости будут в шоке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить гостей без лишней возни, эта закуска — настоящая находка. Обычная свекла здесь раскрывается по-новому: сладость, кислинка и аромат копченого бекона делают вкус насыщенным и запоминающимся. А выглядит блюдо так ярко, что сразу притягивает взгляд.

Ингредиенты:

  • копченый бекон — 150 г;
  • фиолетовый лук — 1 шт.;
  • свекла — 8 шт.;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • красный винный уксус — 100 мл;
  • яблочный уксус — 50 мл;
  • семена горчицы — 4 ч. л.;
  • коричневый сахар — 100 г.

Приготовление

Бекон и лук нарежьте небольшими кусочками, свеклу — тонкой соломкой. Обжарьте бекон до румяной корочки и переложите на салфетку. В той же сковороде смешайте уксусы, сахар и горчицу, прогрейте до растворения. Добавьте свеклу с луком и тушите около 15 минут, чтобы они стали мягкими и напитались соусом. В самом конце верните бекон, аккуратно перемешайте — и можно подавать. Получается ярко, сочно и очень вкусно!

Ранее сообщалось: если хочется нежного и эффектного десерта, «Ангельский торт» станет настоящей находкой.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.