Ангельский лимонный торт — тающий во рту десерт: простой рецепт с ярким вкусом

Если хочется нежного и эффектного десерта, «Ангельский торт» станет настоящей находкой. Его бисквит буквально тает во рту, а лимонный крем придаёт яркую свежесть и пикантность. Несмотря на праздничный вид, готовится торт проще, чем кажется.

Ингредиенты:

Тесто:

белки яиц — 8 шт.;

сахарная пудра — 225 г;

мука — 125 г;

соль — ¼ ч. л.;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Крем:

сливочное масло — 150 г;

сахар — 150 г;

лимоны — 1,5 шт.;

яйца — 3 шт..

Украшение:

белый шоколад — 50 г;

ягоды — по желанию.

Приготовление

Начинаем с крема: лимоны моем, снимаем цедру, выжимаем сок и смешиваем с яйцами, сахаром и цедрой. Массу нагреваем на водяной бане до загустения, затем добавляем масло и остужаем. Белки взбиваем до пиков, аккуратно вмешиваем сахар и муку, выпекаем бисквит при 180°С 35–40 минут. Остывший корж разрезаем на два слоя, промазываем кремом, украшаем шоколадом и ягодами. Лёгкий, нежный, праздничный десерт готов!

Ранее сообщалось, что творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых.