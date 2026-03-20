Полезное печенье из творога с фруктами — быстрый десерт для всей семьи без сахара

Творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое, ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых. Такой десерт получается питательным, нежным и естественно сладким за счет банана и яблок, а овсяные хлопья делают его сытным и полезным.

Ингредиенты:

творог мягкий — 250 г;

овсяные хлопья — 100 г;

мед — 10 г;

сок половины лайма — 25 г;

яблоко — 2 шт. (около 200 г);

банановое пюре — 170 г.

Приготовление

Сначала смешайте творог с овсяными хлопьями, медом и соком лайма до однородной массы и оставьте на 30 минут, чтобы хлопья немного разбухли. Яблоки натрите на терке, банан разомните в пюре и добавьте к творожно-овсяной основе. Тщательно перемешайте.

Сформируйте печенье влажными руками или ложкой и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30 минут. Печенье готово — мягкое, ароматное и натурально сладкое, идеально к чаю или завтраку.

