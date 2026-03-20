Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 13:15

Полезное печенье из творога с фруктами — быстрый десерт для всей семьи без сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое, ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых. Такой десерт получается питательным, нежным и естественно сладким за счет банана и яблок, а овсяные хлопья делают его сытным и полезным.

Ингредиенты:

  • творог мягкий — 250 г;
  • овсяные хлопья — 100 г;
  • мед — 10 г;
  • сок половины лайма — 25 г;
  • яблоко — 2 шт. (около 200 г);
  • банановое пюре — 170 г.

Приготовление

Сначала смешайте творог с овсяными хлопьями, медом и соком лайма до однородной массы и оставьте на 30 минут, чтобы хлопья немного разбухли. Яблоки натрите на терке, банан разомните в пюре и добавьте к творожно-овсяной основе. Тщательно перемешайте.

Сформируйте печенье влажными руками или ложкой и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30 минут. Печенье готово — мягкое, ароматное и натурально сладкое, идеально к чаю или завтраку.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Диктор Березин трогательно высказался о смерти жены Басилашвили
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.