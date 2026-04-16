16 апреля 2026 в 06:15

Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть

Турагент Гажиенко назвал Италию и Японию лучшими направлениями для гастротура

Италия и Япония являются лучшими направлениями для гастротура, заявил NEWS.ru турагент Тариел Гажиенко. По его словам, эти страны предлагают уникальный опыт, где еда становится не просто насыщением, а настоящим искусством и гимном жизни.

В топ-стран для тех, кто любит вкусно поесть, невозможно не включить Италию. Забудьте о подсчете калорий и углеводов: настоящая неаполитанская пицца с тягучей моцареллой, домашняя паста в крошечной римской траттории и обязательное фисташковое джелато на десерт стоят каждого набранного грамма. Итальянская кухня — это гимн простым, но безупречно свежим ингредиентам и чистому удовольствию от жизни. Япония — это далеко не только суши и роллы, а густой наваристый суп рамен, шарики такояки из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога других ингредиентов, тающая во рту мраморная говядина вагю. Еда здесь — это настоящее искусство, — сказал Гажиенко.

Он отметил, что среди гурманов также высоко ценятся Грузия и Мексика за их щедрость и яркие вкусы. По его словам, грузинское застолье превращает обычный ужин в медитацию с хрустящими хачапури и сочными хинкали. Эксперт добавил, что мексиканский стрит-фуд с острыми тако и гуакамоле способны удивить каждого.

Грузия — страна, где любой ужин неминуемо превращается в пышное застолье. Отламывать хрустящие края хачапури по-аджарски, чтобы макать их в горячий сыр с яйцом, надкусывать сочные хинкали, выпивая пряный бульон, и запивать все это терпким вином — это отдельный вид медитации. Если вы любите яркие краски и взрывные вкусы, вам определенно нужно побывать в Мексике. Настоящий мексиканский стрит-фуд перевернет ваши рецепторы. Острые тако аль пастор прямо с уличного вертела, свежайший гуакамоле с хрустящими начос и горячие сладкие чуррос. Это дерзко, сочно и невероятно колоритно, — пояснил Гажиенко.

Также тревел-эксперт выделил тайскую кухню. По его словам, она виртуозно балансирует на грани четырех стихий: сладкого, кислого, острого и соленого.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что в период весенних каникул рекомендуется посетить Минск для семейного отдыха с детьми. При этом, по его словам, абхазские Гагры — одно из самых бюджетных направлений для путешествия компанией из четырех человек.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
