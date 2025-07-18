Рожала детей для мужа-извращенца: на Урале отец годами насиловал трех дочек

На Урале 34-летний многодетный отец отправился за решетку за изнасилование трех дочерей. Житель Богдановича совращал детей с девятилетнего возраста. Их мать также приговорили к тюремному заключению. В 2019 году четверо детей супругов погибли в пожаре, после чего женщина родила еще четырех. Как жила семья, какие сроки получили родители — в материале NEWS.ru.

Кто сообщил в полицию о насилии над тремя девочками

В Свердловском областном суде мать пострадавших детей прятала лицо — на опубликованных KP.RU кадрах видно, что она закрыла его капюшоном и медицинской маской. Супруг отворачивался от камер и молчал.

Мужчину арестовали в марте прошлого года. Его жена находилась под подпиской о невыезде. Источник издания E1.RU утверждал, что три дочери мужчины подвергались насилию с 2015 года.

«Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, которые сообщили в полицию. После этого началось расследование, отца детей задержали, и он написал явку с повинной», — сказал собеседник издания.

Знакомая подсудимого заявила KP.RU, что правда вскрылась благодаря младшей дочери.

«Она пошла к дяде со стороны отца. Сказала, что он насилует ее и сестер. Родственники сразу пошли в полицию и написали заявление. В тот же вечер мужчину задержали. У нас весь город уже знает, все в ужасе», — сказала женщина.

Отца девочек обвинили по нескольким статьям УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», по четырем эпизодам статьи об изнасиловании и пяти эпизодам статьи о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, дважды насилию подвергались несколько детей одновременно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько лет назад в семье произошла трагедия

В 2019 году в двухкомнатной квартире, где проживали супруги и их восемь детей, произошла трагедия. Муж с женой и одной из дочерей уехали на соревнования в другой город, оставив старшую присматривать за остальными, в том числе младенцами.

В квартире вспыхнул пожар, во время которого погибли четверо сыновей. Старшей дочери удалось спастись.

По данным E1.RU, сначала пламя охватило кухню, а затем распространилось на всю квартиру. После тушения пожарные обнаружили в доме тела погибших мальчиков, которым было шесть месяцев, два, три года и шесть лет.

Что говорят в городе о родителях-педофилах

Как рассказала NEWS.ru соседка супругов, семья всегда казалась странной. По словам женщины, многих детей, в том числе младенцев, она ни разу не видела. С ними никто не гулял, отметила она.

«У меня есть знакомая в детской поликлинике, от которой узнала, что семья считалась не очень благополучной. До пожара они жили в двушке: двое взрослых и восемь детей. Сами понимаете: мать рожает, не работает, куча детей. Она не могла не знать, что происходит с дочерьми», — заявила женщина.

По ее словам, перед пожаром родители оставили приглядывать за младшими детьми дочь, которой на тот момент было 12 лет.

«На похоронах мать говорила, что молодая и еще нарожает. После пожара у нее появились на свет еще дети», — сказала соседка.

По ее словам, в городе ходили слухи, что глава семьи предпочитал заниматься сексом с супругой, когда она была в положении.

«Когда летом у нас отключали воду после пожара, она даже была не в курсе, что нет горячей воды. Выходит, что вообще не моет детей и посуду? Когда памперсы меняет, не подмывает?» — задалась вопросом собеседница NEWS.ru.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

При этом она отметила, что местные жители не подозревали о том, что отец совершал насильственные действия в отношении детей и употреблял алкоголь.

«Семья очень скрытная, на людях почти не появлялись. Не узнаешь, что происходит за закрытыми дверьми. Видела пару раз главу семейства с пивом. Но я бы не назвала его пьющим, скорее изредка выпивающим», — сказала женщина.

Год назад соседи семьи рассказали NEWS.ru, что отец детей — тихий, спокойный и нелюдимый мужчина. Собеседники заявили, что мать девочек сначала не отрицала, что знала о насилии, однако потом ушла в отказ.

«Никогда бы не подумали, что он может пойти на такое. Работает механиком в мастерской. Жена нигде не работает, так как практически каждый год рожает детей. Самый маленький у них родился в этом году. Думаю, в основном они жили за счет пособий. Этих девочек тоже лично знаю, хорошие, спокойные. Очень их жалко», — сказала одна из жительниц Богдановича.

Какой приговор вынес суд родителям-педофилам

Как отмечает KP.RU, отцу пострадавших детей грозило пожизненное заключение. Источник издания, знакомый с ходом следствия, сообщил, что мужчина с самого начала расследования признал вину в полном объеме.

Свердловский областной суд приговорил его супругу к шести годам тюрьмы за «Насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Мужчина был осужден на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили работать с детьми сроком на 20 лет. Многодетный отец обязан лечиться у психиатра.

На оглашении приговора присутствовали две его дочери. Услышав вердикт суда, девушки не смогли сдержать радости.

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