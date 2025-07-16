Маньяк работал с мясом, а дед насиловал внучку: дикие ЧП за день

В Севастополе поймали маньяка-душителя, в Туле пожилого педофила посадили на 23 года, в Санкт-Петербурге не дали матери замять дело об изнасиловании ее 14-летней дочери — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Севастопольского маньяка поймали в мясном магазине

В Севастополе задержали мужчину, который в течение нескольких дней нападал на местных жительниц со спины, пытался душить и насиловать. Этим маньяком оказался грузчик местного мясного магазина. Нападал он в том же районе, где проживал. Известно, что мужчина женат, живет с супругой.

«Нападения на женщин были совершены в ночное время 10 и 11 июля в Гагаринском районе Севастополя. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его», — рассказали в полиции.

Душитель не раз был судим, в этот раз будет отвечать за преступления против половой неприкосновенности. Его жертвами стали девушки в возрасте 30 и 21 года.

Дедушка растлевал внучку и ее подруг

В Туле к 23 годам колонии приговорили 68-летнего местного жителя, который в 2024 году изнасиловал соседскую 10-летнюю девочку. В ходе следствия выяснилось, что мужчина с 2010 года насиловал свою внучку, когда той было восемь лет, а также ее подружек.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Непосредственно внучку он не насиловал. Так же как и ее подружек, собственно. Он под различными предлогами трогал их за половые органы, называл это половым воспитанием и запрещал рассказывать кому-то про это. Мол, это только их секрет. Девочки, которым на тот момент было восемь лет, верили дедушке и молчали. Когда они стали старше, его интерес к ним утих, и он нашел новую жертву, которую изнасиловал», — рассказал журналистам источник, близкий к следствию.

Супруга осужденного заявила, что не намерена навещать своего мужа в колонии. Бабушка продолжает общаться с внучкой, но не затрагивает эту сложную тему. Всего в деле мужчины 12 эпизодов. Свою вину он признал лишь частично и даже обвинил соседскую девочку в том, что она сама его соблазнила.

Матери не дали замять дело об изнасиловании дочери

Активистка Анастасия Даниленко в своем блоге сообщила, что не дала матери 14-летней заявительницы уговорить ее забрать заявление на родственника-растлителя. Блогер отметила, что присутствовала при очной ставке девочки с подозреваемым. 15 июля предполагаемый педофил был арестован в Санкт-Петербурге.

«Ее мама не пошла со мной на контакт. Их вызвали на допрос. И эта мама очень негативно настроена против меня и говорит, что это я заставила ребенка все рассказать, как будто ее дочь мне не жаловалась. Но она, наверное, не знает, что у меня сохранены все переписки. Ну пусть я буду там виновата. Пусть я такая плохая, хочу сажать педофилов. Пусть. Главное, чтобы на ребенка не срывалась», — говорит Даниленко.

Анастасия рассказывает, что ночью после очной ставки повезла школьницу домой, где ее поджидал брат задержанного, поскольку «хотел поговорить». Даниленко разрешила ему сделать это только в людном месте. Брат задержанного начал уговаривать забрать заявление.

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