Поборы с раненых бойцов СВО обернулись для военных врачей уголовным делом Военные врачи предстанут перед судом за поборы с раненых участников СВО

Военный суд в Краснодаре вскоре рассмотрит два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны России, сообщил «Коммерсант». Трем бывшим руководителям госпиталя предъявлены обвинения в получении взяток за оформление документов, дающих право на выплаты участникам СВО.

По версии следствия, врачи требовали деньги с раненых военнослужащих за выдачу форм № 100 — официальных подтверждений получения травм в зоне боевых действий. Эти справки открывали путь к компенсациям, достигающим нескольких миллионов рублей. Отмечается, что за оформление одного документа один из врачей потребовал 1 млн рублей, которые танкист был вынужден передать через посредника.

По делу проходят бывший начальник госпиталя, его заместитель по медицинской части и начальник поликлиники. Их обвиняют в получении взяток и превышении служебных полномочий. Кроме того, под суд пойдут трое военнослужащих, передававших взятки, и три посредника, включая двух гражданских. Начало судебных процессов назначено на 23 и 28 июля.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области Сергея Короткова по подозрению в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей. Следствие квалифицировало его действия по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».