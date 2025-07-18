Вопрос пола жены Макрона довел ее до отчаяния Daily Mail: Брижит Макрон опустошена проигрышем в суде по делу о ее поле

Жена президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, «абсолютно опустошена» после недавнего решения парижского апелляционного суда, сообщил Daily Mail. Суд отказался признать обвинения журналистки Наташи Рей в клевете, связанной с еt утверждениями о «трансгендерности» (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) первой леди.

Сообщается, что судьи фактически утвердили заявления, где Брижит называют человеком, «родившимся мужчиной», а также выдвигают обвинения в сексуальном насилии в отношении Макрона в период его детства. До судебного разбирательства Брижит рассчитывала, что дело поможет остановить распространение лживых слухов в интернете и наказать тех, кто продвигает теории заговора. Однако наоборот, проигрыш в суде лишь усилил негатив и давление на нее, сделав ситуацию практически невыносимой.

До этого Рей опубликовала расследование о том, что первая леди Франции — трансгендер. Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.