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18 июля 2025 в 04:15

Составлен список заболеваний, при которых нельзя летать в самолете

Врач Павлова: полеты противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями противопоказаны авиаперелеты, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, перепады давления и недостаток кислорода в самолете могут ухудшить состояние пассажиров с хроническими болезнями.

Для путешествия на самолете важно поддерживать хорошее здоровье, так как некоторые состояния могут представлять опасность во время полета. На протяжении нескольких часов вы можете оставаться неподвижным, что вместе с перепадами давления при взлете и посадке, а также недостатком кислорода, может негативно сказаться на вашем состоянии. Полеты противопоказаны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — пояснила Павлова.

Врач отметила, что особенно опасны перелеты для пациентов с недавно перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью и неконтролируемой гипертонией. Также, по ее словам, в группе риска — люди с тромбозами, тяжелыми формами диабета и хроническими заболеваниями легких. Она подчеркнула, что после операций на грудной клетке или брюшной полости от авиапутешествий стоит воздержаться как минимум несколько недель.

Существуют также противопоказания к перелетам, связанные с тромбозами глубоких вен, отечностью нижних конечностей и заболеваниями легких. Не рекомендованы полеты после недавних операций на грудной клетке, а также при наличии пневмоторакса или пневмонии, если с момента лечения прошло всего несколько недель, — пояснила Павлова.

Врач отметила, что при инфекционных заболеваниях, включая грипп, COVID-19 и ветрянку, летать запрещено из-за риска заражения других пассажиров. Также она добавила, что при беременности путешествия на самолете допускаются только со справкой из женской консультации.

Ранее акушер-гинеколог Ирина Аверьянова заявила, что беременным женщинам следует воздержаться от полетов при угрозе прерывания беременности и плацентарной недостаточности. По ее словам, лучше отказаться от перелета при неконтролируемой артериальной гипертензии и при наличии других осложнений.

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