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03 июля 2025 в 13:52

Акушер рассказала, при каких случаях беременным нельзя летать на самолете

Врач Аверьянова заявила, что перелет опасен для беременных из-за риска тромбозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беременным женщинам следует воздержаться от полетов при угрозе прерывания беременности и плацентарной недостаточности, рассказала в беседе с РИАМО акушер-гинеколог Ирина Аверьянова. По ее словам, лучше отказаться от перелета при неконтролируемой артериальной гипертензии и при наличии других осложнений.

Беременным женщинам рекомендуется консультироваться с врачом перед планированием авиапутешествий, — объяснила медик.

Аверьянова отметила, что во время полета организм подвергается воздействию пониженного давления и кислородного дефицита, что может негативно сказаться на состоянии беременной женщины и ребенка. Длительное сидение также увеличивает риск тромбозов. Акушер посоветовала путешествовать во втором триместре беременности (с 14 до 28 недель), когда риск осложнений минимален.

Ранее директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлев заявил, что люди, у которых все есть, перестают рожать детей. По его мнению, сейчас многие россияне с хорошим достатком откладывают деторождение.

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