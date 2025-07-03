Акушер рассказала, при каких случаях беременным нельзя летать на самолете Врач Аверьянова заявила, что перелет опасен для беременных из-за риска тромбозов

Беременным женщинам следует воздержаться от полетов при угрозе прерывания беременности и плацентарной недостаточности, рассказала в беседе с РИАМО акушер-гинеколог Ирина Аверьянова. По ее словам, лучше отказаться от перелета при неконтролируемой артериальной гипертензии и при наличии других осложнений.

Беременным женщинам рекомендуется консультироваться с врачом перед планированием авиапутешествий, — объяснила медик.

Аверьянова отметила, что во время полета организм подвергается воздействию пониженного давления и кислородного дефицита, что может негативно сказаться на состоянии беременной женщины и ребенка. Длительное сидение также увеличивает риск тромбозов. Акушер посоветовала путешествовать во втором триместре беременности (с 14 до 28 недель), когда риск осложнений минимален.

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